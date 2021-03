PHI Hotels lancia il nuovo brand Affiliate

Affiliate PHI Hotels è il nuovo brand di affiliazione alberghiera dedicato agli imprenditori interessati a far parte di un Gruppo che consenta loro di cogliere le migliori opportunità sul mercato, di ottimizzare tempi e costi, senza perdere la proprietà o la gestione diretta della propria struttura.

Il servizio di affiliazione, riporta HotelMag, si rivolge a tutti gli hotel indipendenti – non appartenenti a catene o consorzi – che vogliano rafforzare il proprio posizionamento in un contesto sempre più competitivo e innovativo, con una formula di networking che offre tutti i vantaggi di “appartenza” a un Gruppo, salvaguardando le caratteristiche e l’identità di ciascun affiliato.



Diventare Affiliate PHI Hotels significa poter contare sullo sviluppo commerciale presso operatori, distributori e aziende, attraverso l’inserimento nel canale Gds, nella Gestione Rfp e nelle attività di marketing, comunicazione e promozione del Gruppo, oltre che sul supporto negli adeguamenti per le procedure di sicurezza, manutenzione, outsourcing, etc.



I piani di riorganizzazione delle strutture Affiliate PHI Hotels vengono studiati sulle esigenze del singolo hotel e condivisi con la proprietà, per individuare soluzioni personalizzate alle problematiche organizzative e finanziarie.