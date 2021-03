Voihotels cresce in Calabria: da giugno il Voi Tropea Beach Resort

Una nuova struttura entra nel portfolio Voihotels per quest’estate: si tratta del Voi Tropea Beach Resort in Calabria, che da metà giugno aprirà i battenti, dopo una completa ristrutturazione.

La struttura si trova sulla Costa degli Dei a Parghelia, a pochi chilometri da Tropea e dispone di 112 camere, una piscina semi olimpionica d’acqua dolce, strutture sportive completamente rinnovate e aree giochi per i più piccoli.



Il resort si affaccia su un tratto di mare con una spiaggia di sabbia dolcemente digradante, che lo rende particolarmente adatto alle famiglie con bambini grazie anche alla disponibilità di ampie camere triple e family.



In linea con la filosofia della catena Voihotels, il nuovo resort offrirà un menù con prodotti bio, a chilometro zero, vegani e gluten free ed entrerà nel piano di certificazione Gstc (Global sustainable tourism council) per il risparmio energetico. Inoltre, conforme al protocollo Sicuri con Voi, il Tropea Beach tutelerà ospiti e dipendenti con misure quotidiane di prevenzione e sanificazione degli ambienti.



Il nuovo ingresso in Voihotels rientra in una più ampia strategia del Gruppo Alpitour, che vede la collezione di hotel come uno degli asset fondamentali di crescita con l’obiettivo di portare la divisione alberghiera a un presidio sempre più forte e strutturato.