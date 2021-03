Leoni, Le Massif: “I clienti stanno premiando il nostro coraggio”

di Stefania Galvan

“Ci avevamo già provato diverse volte e ora ci siamo riusciti: abbiamo gettato il cuore oltre l’ostacolo rischiando grosso, ma i clienti ci hanno premiato”.

Fabio Leoni (nella foto), nuovo general manager di Le Massif, il 5 stelle lusso di Courmayeur che rappresenta un unicum nel panorama ricettivo della località valdostana, è soddisfatto della scelta fatta di riaprire, nonostante la precarietà della situazione sanitaria. Il resort è infatti tornato pienamente operativo il 17 febbraio e i risultati non si sono fatti attendere.



Le pressioni della clientela

“Una decisione, la nostra, nata dalle forti pressioni della clientela, desiderosa di tornare a viaggiare e a utilizzare i nostri servizi superesclusivi”. A cominciare dal Ristorante Chétif, con piatti internazionali e ispirati alla tradizione valdostana e dalla Steakhouse, aperti anche al pubblico esterno.



Occupazione in crescita

“Lavoriamo bene sulla parte ristorazione e anche le camere stanno ricominciando a riempirsi, anche se siamo ben lontani dalla composizione di clientela pre-Covid”. Se, infatti, nel 2019 l’hotel riceveva il 70% di ospiti esteri - Gran Bretagna, Russia e Ucraina i mercati sul podio - ora ovviamente dominano il turismo interno e la clientela del territorio “anche se - puntualizza Leoni – abbiamo già parecchie richieste italiane e internazionali per la prossima estate e addirittura per l’inverno 2021-2022”.



Un segnale che fa ben sperare per il futuro “e ai colleghi così piegati dalla crisi dico: stiamo ricominciando a vedere la luce in fondo al tunnel, ma è fondamentale mantenere un atteggiamento positivo”.