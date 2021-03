One&Only porta l’ultralusso in Europa, new entry in Montenegro

One&Only sbarca in Europa con un resort ultralusso in Montenegro: l’One&Only Portonovi, la cui apertura è confermata per il 21 marzo. La struttura sorge all’ingresso della baia di Boka, vicino al sito Unesco di Kotor; accanto ci sono una marina privata di super yacht da 238 posti e un eliporto.

Le terapie del Chenot Espace

Al centro del resort si trova la spa del Chenot Espace, un percorso di disintossicazione e welness basato sul famoso Metodo Chenot® che include terapie personalizzate, consulenze nutrizionali, piani fitness e trattamenti termali mirati, con programmi di durata variabile dai due ai sette giorni.



Una selezione di camere e suite si trova direttamente sopra la spa offrendo privacy e facile accesso a coloro che prendono parte a programmi di trattamento più intensivi o più lunghi. Il Chenot Espace include strutture per idroterapia e crioterapia, sauna, bagno turco, piscina coperta e aree relax. La spa dispone anche di un Oriental Hamman, parrucchiere e barbiere.



L'eccellenza della cucina italiana

L’One&Only Portonovi ospita anche il Sabia di Giorgio Locatelli, il primo ristorante della regione dello chef stellato Michelin, che serve cucina italiana con un’attenzione speciale per piatti a base di pesce e verdure fresche. Il Raw Bar offre invece il meglio del biologico, mentre il Tapasake Club è un pool club con cucina fusion panasiatica contemporanea in stile tapas e si aggiunge a La Veranda, che propone ingredienti più autoctoni. Situato nella Lobby, il Bar Caminetti accoglie gli ospiti con vedute sulla terrazza, sui giardini e sul mare.



Oltre alle camere e suite con vista sulla baia e sulle montagne circostanti, il resort dispone anche di due grandi ville con due e tre camere da letto, cucina e soggiorno, maggiordomo e chef dedicato, immerse in un giardino con piscina privata.