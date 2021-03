B&B Hotels espugna le Dolomiti, il debutto a Cortina

B&B Hotels debutta in una destinazione finora presidiata prevalentemente da strutture di lusso e family hotel: Cortina D’Ampezzo. La catena internazionale ha infatti ancora una volta scelto l’Italia per la sua espansione con il nuovo B&B Hotel Cortina Passo Tre Croci, “una struttura - spiega Valerio Duchini, presidente e a.d. di B&B Hotels Italia - frutto di un lungo studio architettonico e di un importante progetto di ristrutturazione che trae ispirazione dall’ambiente in cui sorge, tra incantevoli paesaggi dolomitici”.

L’hotel - vicino agli impianti di risalita e affacciato sulla pista di sci di fondo, a 8 km dal centro di Cortina d’Ampezzo - nasce da un edifico del 1820 ed è stato oggetto di un intervento di restyling durato quasi un anno, seguendo un criterio progettuale tendenzialmente conservativo ma rinnovando tutti gli ambienti in base a uno stile moderno.



Servizi smart a prezzi competitivi

“Un progetto ambizioso - continua Duchini - che assicura ai nostri ospiti servizi smart e d’avanguardia a prezzi competitivi per un soggiorno in totale sicurezza”.



Il nuovo B&B Hotel Cortina Passo Tre Croci dispone di 124 camere nella tipologia singola, doppia, matrimoniale, tripla e quadrupla. Ogni stanza è fornita di moduli armadio, comodini di design e postazione di lavoro per ogni esigenza. Le stanze hanno anche climatizzazione autoregolabile, minifrigo e cassaforte elettronica. Ogni ospite potrà poi usufruire di una connessione wi-fi a 200 Mb/s illimitata e gratuita in tutti gli spazi della struttura e di una Smart TV 43" con Chromecast integrata.



La struttura dispone di un’area laundry/ironing e un’area shop targata B&B Hotels che, oltre a fornire prodotti essenziali, presenta una selezione di snack, barrette energetiche, bevande e prodotti per la cura della persona.

Il nuovo B&B Hotel Cortina Passo Tre Croci sarà il primo del Gruppo a prevedere prenotazioni di soggiorni in mezza pensione, per garantire a tutti gli ospiti la massima flessibilità.