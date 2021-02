Allegrini e il calcio: l’azienda sponsor di Atalanta e Monza

Nuove partnership calcistiche per Allegrini, che lega il proprio nome all’Atalanta e al Monza, presenti sullo stesso territorio dell’azienda chimica specializzata nella produzione di detergenti professionali e cosmetica per l’hotellerie.

Il denominatore comune che collega la tradizione calcistica di questi due team ad Allegrini, come riporta Hotelmag, è anche l’investimento costante nella crescita delle risorse giovani, nello sviluppo dei talenti e dello spirito di squadra. “Ho sempre creduto che, in azienda come nello sport, soprattutto nel calcio, le partite sui giochino su un terreno comune – commenta Maurizio Allegrini, a.d. di Allegrini -, e il successo è il risultato di una mission condivisa da tutto il team. Crescita professionale e impegno sportivo condividono, inoltre, gli stessi valori”.



L’accordo rinnova il legame tra l’azienda produttrice di detergenti e cosmetici per il settore alberghiero e il club nerazzurro. Durante il campionato 2018/2019, infatti, Allegrini era stata licenziataria ufficiale del marchio Atalanta Bc per una linea di fragranze per ambienti, dedicata alla squadra bergamasca. Ora l’azienda entra nella rosa dei gold sponsor, confermandosi per il campionato in corso e per il prossimo.



Ha, invece, il titolo di main sponsor la partnership siglata da Allegrini con la Ac Monza.