CdsHotels pronto a riaprire le strutture: si comincia il 9 aprile

CdsHotels torna a scommettere su Puglia e Sicilia, tornate in zona gialla. Dopo il buon andamento della stagione estiva 2020, con norme anti Covid applicate nel rispetto di tutti i protocolli, la catena alberghiera che offre quattro hotel di charme sui due mari del Salento, lo Jonio e l’Adriatico, sei villaggi in Puglia e uno in Sicilia, ha comunicato le date di apertura, alcune delle quali potrebbero anche essere anticipate.

Si comincia il 9 aprile con il Pietra Blu Resort & Spa di Polignano a Mare, per proseguire il 19 aprile con il Grand Hotel Riviera di Santa Maria al Bagno, sulla baia di Gallipoli.

Il 30 aprile è la volta del Riva Marina Resort di Specchiolla, vicino a Carovigno, e del Basiliani di Otranto. Spazio anche, sempre dal 30 aprile, al Relais Masseria Le Cesine di Vernole, per arrivare alla riapertura il 13 maggio dell’hotel Corte di Nettuno di Otranto



La carrellata si chiude il 16 maggio con Terrasini Città del Mare, il 29 maggio con il Costa del Salento Village di Lido Marini e il 31 maggio con l’Alba Azzurra di Torre dell’Orso.

Ultimi in ordine di tempo a riaprire i battenti il Porto Giardino di Monopoli ai primi di giugno e il Marenea Suite hotel in Salento, il 19 giugno.