Torna ‘4 Hotel’ di Bruno Barbieri: da domenica in chiaro

Torna la sfida tra albergatori più famosa d’Italia. Domenica prossima, 21 febbraio, andrà in onda in chiaro su Tv8 la prima puntata della terza stagione di ‘4 Hotel’ condotto da Bruno Barbieri (nella foto).

Il meccanismo sarà sempre lo stesso, come racconta sorrisi.com: 4 albergatori si sfideranno per la conquista di titolo di migliore hotel, attribuendo ciascuno i voti alle altre 3 strutture. Come sempre, sarà però determinante il voto dello stesso Bruno Barbieri.



Il meccanismo è quello già consolidato di ‘4 ristoranti’, applicato alle strutture ricettive. La terza stagione dello show rappresenterà un po’ di ritorno alla normalità in attesa di ricominciare realmente a viaggiare.