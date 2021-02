Th Resorts, nuova acquisizione: è il Florio Park Hotel di Cinisi

Nuova acquisizione per Th Resorts, che ha preso in gestione il Florio Park Hotel a Cinisi Mare in Sicilia. Il Gruppo ha già in programma il rebranding del resort, il cui nome diventerà Th Cinisi Florio Park Hotel, entrando a far parte del portfolio della società che già gestisce 30 strutture in tutta Italia.



L’albergo a quattro stelle è dotato di 200 camere, che affacciano su una spiaggia di sabbia fine e dorata, a cui si aggiungono piscine, terrazza solarium, centro benessere e un centro congressi in grado di accogliere fino a 400 persone.



Nelle prossime settimane comincerà la selezione e il recruiting del personale, circa quaranta addetti ai servizi di ristorazione e ricevimento, che verrà scelto preferibilmente tra le professionalità già presenti in loco.



Il presidente di Th Resorts Graziano Debellini e l’ad Gaetano Casertano esprimono la loro soddisfazione per la chiusura dell’operazione. “Questa è la terza operazione conclusa dall’inizio del 2021 e rappresenta il grande lavoro effettuato dal gruppo per ampliare l’offerta ricettiva, lavoro che continuerà anche nel nuovo piano industriale che verrà presentato nei prossimi mesi. Noi come primaria realtà, nonostante la situazione di grande difficoltà, continuiamo a lavorare e ad investire nel nostro Paese, cercando di favorire l’occupazione, anche giovanile. Siamo confortati dalle parole del neo presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha dimostrato grande attenzione per il nostro settore, così gravemente colpito dalla crisi, arrivando finalmente all’istituzione di un Ministero dedicato. Questo è un importante segnale di speranza per il futuro” ha detto Graziano Debellini.