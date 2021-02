Ristorazione in hotel: le opportunità

Negli ultimi anni il food and beverage ha trovato uno spazio sempre maggiore. Dai consumatori agli imprenditori, questo mondo passionale, emozionale e dal forte potenziale evocativo si è fatto largo imponendosi come un pilastro per la cultura italiana moderna. La ristorazione, in particolare, ha visto un trend di forte crescita, candidandosi come fonte originaria di nuove opportunità da poter essere colte anche dal mondo dell’ospitalità.

Come si legge su HotelMag, la percezione intorno a questo tema sta cambiando, ponendo la ristorazione alberghiera come sorgente pura di un servizio aggiuntivo capace di portare valore alla struttura stessa presa nel suo complesso e in particolare all’esperienza vissuta dagli ospiti.



L'analisi

Su questi presupposti si sviluppa un’approfondita analisi di Giacomo Pini, ceo di GpStudios, nella rubrica Hotel Hub sul nuovo numero di Turismo d’Italia, sfogliabile online. La domanda che si pone l’esperto è: “Fare ristorazione in hotel conviene? Scopriamo insieme come lo sviluppo del giusto format per la propria struttura sia in grado di fornire, agli albergatori moderni e alle loro strutture, un nuovo posizionamento, nonché un vantaggio competitivo sul mercato per essere un passo più avanti rispetto alla concorrenza”.



Il periodo prolungato dello stato di emergenza e la conseguente situazione economico-sociale hanno contribuito a trasformare le esigenze dei consumatori in una moltitudine di settori, tra cui ovviamente anche quello legato alla ristorazione e all’accoglienza – osserva Pini -. Per questo negli ultimi tempi diversi modelli sono stati introdotti negli hotel per garantire una generazione alternativa di revenue, ma una cosa accomuna tutte le nuove proposte: un’attenzione alla riorganizzazione degli spazi, ‘richiesta’ dal Covid”.



