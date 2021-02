Accor lancia All Connect, ultima frontiera per i meeting ibridi

Accor, in collaborazione con Microsoft, lancia All Connect, un nuovo concept di meeting ibridi supportato da Microsoft Teams. Si tratta di un nuovo strumento che permetterà agli ospiti di adattarsi alle nuove modalità di lavoro e di incontro da remoto.



Oggi, il 55% degli hotel Accor con sale riunioni sta già fornendo soluzioni di meeting ibridi ai propri clienti. Con il lancio previsto in aprile 2021, il nuovo concept All Connect consentirà agli hotel Accor di offrire un'esperienza completa e arricchita che porterà il meeting ibrido a livelli più elevati.

L'ambizioso obiettivo di Accor è quello di dotare del nuovo concept di meeting ibridi il 100% dei suoi hotel con sale riunioni entro il 2022 in tutti i marchi, dall'economico all'ultra-lusso in tutto il mondo.



Combinando i marchi e la cultura del servizio di Accor con la potente tecnologia di meeting e collaborazione di Teams, questa nuova offerta consentirà ai clienti aziendali e agli organizzatori congressuali di unire riunioni d'albergo con interazioni virtuali in più luoghi contemporaneamente. Le riunioni si svolgeranno sulla piattaforma Microsoft Teams, dove i partecipanti possono connettersi e interagire virtualmente. Negli spazi riunioni Accor, Microsoft Teams Rooms e Surface Hub 2S collegheranno le persone in loco a coloro che si uniscono da remoto.



Il concept si concentrerà principalmente su piccoli incontri, da 8 a 50 partecipanti fisici, e i clienti beneficeranno dell'esperienza di team dedicati e di una piattaforma di prenotazione digitale integrata. Ai partecipanti saranno offerte riunioni specifiche e su misura, che beneficeranno inoltre delle misure sanitarie e di sicurezza più rigorose del settore.