Misure urgenti per salvare l’intero settore turistico ricettivo, appello a vaccinazioni prioritarie per chi lavora in prima linea, ma anche strumenti fiscali forti e innovativi. Il mondo dell’hospitality non si arrende alle difficoltà che lo affliggono da un anno di pandemia, e si compatta per trovare la strada della ripartenza.

La tecnologia, grande alleata degli operatori, mette in campo prodotti rivoluzionari e tailor made, così come le aziende specializzate in sanificazioni professionali, o le compagnie di assicurazione corrono in soccorso delle imprese alberghiere.



Il nuovo numero di Turismo d’Italia, sfogliabile online, approfondisce i maggiori temi di attualità, analizzati dagli esperti di Federalberghi e dai giornalisti di TTG attraverso interviste a realtà istituzionali e imprenditoriali italiane.



Dalla ristorazione in hotel al fenomeno “staycation”, come nuove leve per tenere viva l’attività delle strutture, dai restyling dei grandi studi d’architettura ai report sul real estate, sul magazine di febbraio 2021 la fotografia di un settore di punta per l’economia nazionale, che punta alla professionalità per prepararsi al futuro.