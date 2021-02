TH Resorts approda in Veneto con l'Hotel Parchi del Garda

“Nonostante la grande preoccupazione sulla tenuta del settore i nostri obiettivi rimangono ambiziosi”. Queste le parole con cui Graziano Debellini, presidente di TH Resorts, esprime la volontà del gruppo di guardare avanti, nonostante tutto, concentrandosi sullo sviluppo.

E proprio in questa direzione va la decisione di approdare nel Veneto prendendo in gestione l’Hotel Parchi del Garda a Pecengo di Lazise, un altro quattro stelle che entra nel portafoglio dell’azienda dopo il TH Le Castella Baia degli Dei in Calabria acquisito pochi mesi fa, andando ad aggiungersi alle 30 strutture e 6.800 camere di TH Resorts.



"Vogliamo continuare a crescere"

“Quest’ultima acquisizione fatta nella nostra regione, il Veneto, dove ancora non eravamo presenti – spiega Debellini - testimonia la volontà di continuare a crescere e investire anche in un segmento come quello del Mice, duramente provato dalla pandemia”.



Il TH Lazise, Parchi del Garda è, infatti, un hotel dalla spiccata fisionomia bleisure (business&leisure) con le sue 233 camere, aperte 300 giorni all’anno, e un congress centre di oltre 2000 metri quadrati per eventi fino a 1000 persone. Si trova a 900 metri dal lago e a 500 metri da Gardaland, vicinissimo a tutti i parchi tematici del Garda, una posizione in grado di intercettare il turismo mitteleuropeo, quello di intrattenimento e quello business legato a eventi aziendali e conferenze.



“Anche questa operazione, come le prossime che annunceremo a breve, vanno nella direzione di rafforzare l’obbiettivo, già ampiamente dichiarato, di voler puntare a raddoppiare il fatturato in tre anni" conclude il presidente.