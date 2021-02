Marriott, più servizi contactless nella nuova release dell’app Bonvoy

Debutterà ad aprile la nuova release in italiano dell’app Marriott Bonvoy. L’applicazione del gruppo alberghiero è stata aggiornata per garantire agli utenti un servizio più intuitivo e personalizzato.

La nuova app garantirà agli ospiti delle strutture del gruppo la migliore tariffa al momento della prenotazione e vantaggi tra cui possibilità di accumulare punti per i soggiorni e di personalizzare la loro esperienza.



La app renderà, inoltre, più facile per gli ospiti scegliere un’opzione contactless per il check-in e il check-out, un facile accesso alle Mobile Key - le chiavi digitali - e la possibilità di richiedere servizi e amenities tramite chat e richieste via mobile.



“La nuova App Marriott Bonvoy è un compagno di viaggio indispensabile. Semplifica il processo di pianificazione del viaggio, consente un’esperienza senza intoppi prima e durante il soggiorno e diventa più intelligente man mano che aumenta l’interazione – spiega in una nota Neal Jones, chief sales & marketing officer, Marriott International, Europa, Medio Oriente e Africa -. La app offre accesso al nostro portfolio globale di 7.500 hotel tra i nostri 30 brand o case vacanza, ma anche esperienze a destinazione e contenuti personalizzabili per creare il proprio viaggio su misura. Inoltre, gli iscritti possono guadagnare migliaia di punti semplicemente prenotando soggiorni, o un pass giornaliero per lavorare da un hotel o durante lo svolgimento della loro routine quotidiana”.



Tra le novità principali, nuove opzioni di acquisto e prenotazione (gli affitti residenziali presso Homes & Villas by Marriott International, Work Anywhere with Marriott Bonvoy Day, i pass Stay and Play e Marriott Bonvoy Tours & Activitie); più servizi personalizzati durante il soggiorno; la possibilità di guadagnare punti in modo più semplice; una nuova mappa dinamica per le prenotazioni e ulteriori funzioni per i frequent app users.