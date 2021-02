Palladium Hotel Group riconferma i piani di espansione 2021

Palladium Hotel Group prevede di mantenere i piani di espansione nel 2021 con l'apertura di diversi hotel.

In dettaglio, come riportato da Preferente, Palladium prevede di aprire due hotel in Sicilia, il Grand Palladium Garden Beach Resort & Spa e il Grand Palladium Sicilia Resort & Spa, ai quali si aggiungono i Palladium Hotel Menorc, uno a Valencia, fino ad ora operato con il marchio Ayre, e uno nuovo a Malaga. Questi ultimi due saranno inaugurati con il marchio Only You Hotels, come riportato su Periódico de Ibiza y Formentera.



I nuovi hotel della catena della famiglia Matutes si aggiungono alle 50 strutture, con oltre 14mila posti letto, gestite dal Gruppo in sei paesi.