Colussi, Viva Wyndham: “Colombo per me un padre spirituale”

Anche Viva Wyndham Resorts si unisce al grande dispiacere per la perdita di Bruno Colombo, fondatore de I Viaggi del Ventaglio.

Le storie di Bruno Colombo ed Ettore Colussi sono state a lungo intrecciate, fungendo da volano per entrambe le aziende. Colussi, di origini liguri, aveva individuato nell’area di Bayahibe in Repubblica Dominicana un luogo primordiale, scegliendo di insediarvi a titolo pionieristico un piccolo resort. Era il 1987. Colombo, titolare del tour operator Ventaglio, specializzato in viaggi itineranti, ebbe l’intuizione di portare in quel paradiso turisti italiani, noleggiando posti sui primi charter da Milano.



Il resort in questione era il Dominicus, quello che oggi è chiamato Viva Wyndham Dominicus Beach. Bruno Colombo aumentò progressivamente gli allotment aerei e sempre più italiani scoprirono questa meta nei Caraibi. Che un giorno divenne all inclusive, una formula di vacanza rivoluzionaria e coraggiosa. Il successo commerciale del Dominicus è stato il volano, sia per I Viaggi del Ventaglio che per Viva, che ha fatto nascere una catena alberghiera nei Caraibi, con trattamento all inclusive.



Ettore Colussi, presidente Viva Wyndham Resorts, ha commentato: “Per me Bruno Colombo è stato un grandissimo padre spirituale, per il decennio che ha segnato la mia vita. Da lui ho imparato tantissimo, dal punto di vista tecnico ma ancor più una filosofia di vita positiva e ottimista. Dobbiamo tener presente questa eredità ora più che mai. Mi unisco al dolore della famiglia e mi impegno a proseguire a denti stretti portando avanti i suoi insegnamenti”.