Bahia Principe: test in hotel e soggiorni gratuiti per i positivi

Bahia Principe Hotels & Resorts viene incontro alle necessità dei suoi ospiti aggiornando le condizioni per l’effettuazione dei tamponi molecolari e dei test rapidi nelle sue strutture. Per evitare spostamenti o disagi la catena alberghiera ha infatti fornito a tutti gli hotel le risorse necessarie per poter offrire i test all’interno, senza ricorrere a strutture esterne.

Per quanto riguarda il tampone molecolare, è offerto da tutte le strutture di Punta Cana e da quelle in Messico e in Giamaica a un costo che oscilla dagli 89 ai 200 dollari, con la necessità di prenotare il test 24-48 ore prima e un tempo di risposta che varia dalle 24 alle 72 ore. Per il test antigenico rapido, invece, basta prenotarsi un giorno prima, mentre nel caso delle strutture messicane viene effettuato senza prenotazione. Il costo varia dai 30 dollari per Punta Cana ai 38 del Messico e ai 60 della Giamaica e i tempi di risposta sono, in quasi tutti i casi, immediati.



Quarantena gratis ai positivi

In caso di positività ai test e di conseguente necessità di quarantena il gruppo fornisce fino a 10 giorni di soggiorno gratuito all’ospite interessato in doppia con un compagno. L’opzione è applicabile agli ospiti con un soggiorno minimo di 3 notti fino al 31 marzo 2021.