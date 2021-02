di Stefania Galvan

"Erano tutti lì, fermi ai nastri di partenza. E appena hanno sentito il segnale, si sono lanciati".

Nel buio della pandemia il segnale sperato non può che essere uno solo: la vaccinazione. Ed è proprio dal giorno dopo l’avvio della campagna vaccinale europea che i telefoni in casa Talea Collection hanno ricominciato a suonare.

Dall’altro capo del filo, come spiega il general manager del gruppo pugliese Andrea Sabato (nella foto), i big spender dei Paesi di prossimità, che aggirano la pandemia spostandosi in auto in piccoli gruppi di amici, oppure con la famiglia.



Il sogno nel cassetto

Una nicchia di clientela individuale che ha passato i cupi mesi del lockdown con un sogno nel cassetto, l’Italia, e ora vuole a tutti i costi viverlo, a maggior ragione se tutelata dalla copertura vaccinale. “Già la scorsa estate avevamo assistito a un’impennata delle richieste per affittare ville e trulli di lusso, per cui abbiamo deciso di rafforzare la nostra rete di strutture up level racchiuse nella linea ‘Talea Trulli e Dimore’, che da 11 sono passate ora a 17 - spiega Sabato -. Una mossa azzeccata: allo stato attuale, infatti, l’unico mercato che si sta muovendo veramente è questo e stanno già arrivando prenotazioni per aprile”.



Undertourism in sicurezza

Prenotazioni che seguono la nuova tendenza di viaggio simbolo dei tempi che stiamo vivendo: quella dell’undertourism, che si oppone all'overtourism in un'ottica di scoperta di luoghi alternativi, vicini a casa e da esplorare in sicurezza. “E qui entra in gioco la nostra attività di Dmc - spiega il nostro interlocutore -. Oltre all’affitto delle strutture, infatti, siamo anche in grado di organizzare escursioni tagliate su misura in base alle esigenze del gruppo. Abbiamo poi ampliato la nostra offerta con esperienze uniche, per far scoprire agli ospiti internazionali l’autenticità del nostro territorio: i laboratori di argilla e ceramica, quelli di cucina, oppure ancora i percorsi sensoriali tra gli ulivi in compagnia degli agronomi”.



Richieste in arrivo dal Regno Unito

Oltre agli italiani, che affittano le ville anche per lunghi periodi, si stanno muovendo anche i tedeschi e gli inglesi: “Dal Regno Unito abbiamo appena ricevuto una richiesta per una dimora upper level con chef sempre a disposizione e un’addetta alle pulizie per 12 ore al giorno”.



Le ville e i trulli sono sia al mare, sia nella campagna e la scelta spazia dalle case supertecnologiche alle dimore di gusto antico tra gli ulivi, ovviamente tutte con piscina, particolarmente adatte per quello che Sabato definisce “un turismo rurale d’élite”. “Sorgono tutte nelle vicinanze dei nostri hotel, per cui gli ospiti possono anche usufruire dei servizi alberghieri”.



A Pasqua le prime aperture

Servizi che però, al momento, non sono disponibili perché gli hotel di Talea Collection sono ancora chiusi: “Per Pasqua confidiamo di aprire il Cala Ponte di Polignano a Mare, il nostro quattro stelle che ben si adatta al mercato italiano - anticipa Sabato -. Anche La Peschiera, il nostro boutique hotel di sole 12 camere sul mare, potrà essere riaperto presto perché è facile da vendere nonostante sia un prodotto superesclusivo: la scorsa estate ha fatto il 100 per cento di occupazione, malgrado gli stranieri fossero solo il 30 per cento del totale degli ospiti”.



Diversa la situazione per Il Melograno, l’antica masseria a cinque stelle che vive soprattutto sulla clientela di lungo raggio, in primis statunitense: “I grandi intermediari partiranno a giugno - spiega Sabato - e noi ci faremo trovare pronti per accogliere i gruppi e organizzare tutti gli eventi del 2020 che sono stati riprotetti sul 2021”. Se a questi si aggiungono le prenotazioni nuove, la prossima estate si preannuncia lunga e soddisfacente: “Contiamo di aprire Il Melograno a giugno e mantenerlo operativo anche fino a Natale: ne sono sicuro, sarà una bellissima stagione”.