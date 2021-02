Accor lancia la chiave digitale per un soggiorno contactless

Si chiama ‘Accor Key’ la soluzione di chiave digitale messa a punto da Accor per fornire ai propri ospiti un soggiorno contactless nelle sue strutture.

Dopo il successo dei programmi pilota in Nord America, Europa e Asia, Accor Key verrà attivata in tutti gli hotel Accor che apriranno nel 2021 e si estenderà alle strutture esistenti, con l'obiettivo di dotare 500 hotel di Accor Key entro quest’anno e almeno il 50% di tutte le camere della rete nei prossimi cinque anni.



Un'app per tutti i servizi

Al loro arrivo a destinazione i clienti riceveranno virtualmente la chiave della loro camera dopo aver scaricato l'app per chiavi digitali di Accor. Potranno quindi accedere alle camere, alle sale riunioni e al piano con gli ascensori tramite il proprio smartphone. Una volta lasciato l'hotel, la chiave digitale verrà disattivata automaticamente.



“Realizzare un’esperienza cliente senza contatto e senza soluzione di continuità - osserva Patrick Mendes, chief commercial officer di Accor - è una priorità per Accor. ‘Accor Key’ è un ottimo esempio di come il gruppo possa creare soluzioni e distribuirle in modo efficiente in tutti i Paesi in cui opera".



Il programma Accor Key sarà implementato tramite una partnership con STAYmyway. “Un recente studio Deloitte - spiega Faustino Fernandez, fondatore e ceo di STAYmyway - mostra che il 60% dei viaggiatori è più propenso a soggiornare in un hotel che offre il contactless check-in e la possibilità di utilizzare uno smartphone come chiave della camera e il 16% afferma che è un vero e proprio "must". La domanda è ancora più elevata per i viaggiatori abituali".