Smy Hotels riparte in primavera: il calendario delle aperture

Smy Hotels si prepara a ripartire. La catena alberghiera ha annunciato l’apertura, tra il periodo di Pasqua e il mese di maggio, di tutte le sue strutture.

Le prime a tornare operative, il 1° aprile, saranno: lo Smy Dolomiti Koflerhof, a Rasun Anterselva in Alto Adige; lo Smy Borgo Magliano Toscana; lo Smy la Tonnara di Bonagia Sicilia, a due passi dalla Riserva dello Zingaro; e lo Smy Area Roma. Il 14 maggio sarà invece la volta dello Smy Sighientu Thalasso & Spa Sardegna a Marina di Capitana, new entry 2021.



Il 25 maggio, in occasione delle festività stagionali dei Paesi di lingua tedesca, riaprirà i battenti lo Smy Bellamonte Dolomiti, in Trentino.



Prenota Prima

Per incentivare le prenotazioni, Smy Hotels ha appena lanciato una campagna Prenota Prima che prevede riduzioni dal 10 al 20% per chi prenota una vacanza entro febbraio e fine maggio, a seconda delle diverse strutture.



“Abbiamo aperto le prenotazioni dopo mesi di impegno durante i quali abbiamo studiato una strategia commerciale con tariffe interessanti e in linea con il mercato, ma che non saranno soggette a dumping dell’ultimo minuto, per favorire il lavoro dei tour operator degli agenti di viaggi e tutelare le nostre strutture che, ne siamo certi, hanno un grande valore sul mercato attuale – spiega in una nota Mauro Mazzola, direttore commerciale di Smy Hotels Italia -. Inoltre, abbiamo in essere accordi con alcuni network di agenzie di viaggi e tour operator italiani (come Eden Viaggi e Futura Vacanze), che sono in sintonia con la nostra visione commerciale”.



Sicurezza

In vista della prossima stagione il gruppo ha lavorato ampiamente sulla sicurezza, su più fronti. Sicurezza sul prezzo per le agenzie di viaggi, che possono contare su tariffe che non risentiranno di campagne promozionali aggressive, secondo la strategia commerciale di Smy Hotels. E sicurezza per la clientela e per il personale, con un ulteriore perfezionamento di Smy Care, la policy di protocolli igienico-sanitari applicata già dallo scorso anno in tutte le strutture della catena alberghiera, per garantire una vacanza serena e tranquilla.