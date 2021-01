Il Quellenhof Luxury Resort Lazise riapre nel segno del romanticismo per San Valentino

Riapre all’insegna del romanticismo il Quellenhof Luxury Resort Lazise. Il lussuoso hotel che si affaccia sul Lago di Garda tornerà operativo l’11 febbraio, preparandosi così ad accogliere gli ospiti in cerca di una pausa romantica per San Valentino.

Il resort della famiglia altoatesina Dorfer offrirà infatti alle coppie esperienze ad hoc, con mezza pensione gourmet, pensate per celebrare la giornata degli innamorati.



La soluzione ‘Coccole di San Valentino con Champagne & massaggio per 2’ offrirà la scelta fra un massaggio di coppia a lume di candele o un massaggio esotico al cacao puro e vaniglia Bourbon con olio di mandorle nutriente. Per concludere alle coppie sarà offerto un brindisi a base di Champagne e fragole e petali di rosa in camera.



Il ‘Rituale Romeo e Giulietta’ offrirà invece una romantica seduta di sauna con ventilazione all’olio di rose eseguita da un maestro di sauna privato; e ‘ritiro di Romeo e Giulietta’ in privacy per rilassarsi con i ‘Baci di Giulietta e Romeo’ a base di cioccolato e mandorle e una bottiglia di spumante.



Per rilassarsi in intimità, il resort metterà inoltre a disposizione il suo reparto benessere & spa di oltre 2.000 metri quadrati, con Infinity Sky Pool adults only vista lago e zone relax, sport-pool di 25 metri, laghetto balneabile e saune adults only.