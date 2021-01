Sandals, cambio al timone: il figlio Adam succede a Gordon ‘Butch’ Stewart

Sandals Resort International ha un nuovo exexutive chairman. Dopo la morte del fondatore Gordon ‘Butch’ Stewart, gli succede il figlio Adam (nella foto), che ora guiderà le sorti dell’azienda.

Per oltre 20 anno, Adam Stewart ha lavorato al fianco del padre prima come chief executive officer e poi come deputy chairman.



“Alcune persone sono sognatrici, altre agiscono: mio padre era la magica combinazione di entrambe - commenta Adam Stewart -. Era appassionato e fiero di offrire un prodotto che superasse le aspettative e siamo incredibilmente onorati di poter portare avanti la sua ricerca di innovazione, alzando il livello qualitativo della nostra offerta e dando vita a momenti indimenticabili per i nostri stimati ospiti”.



Gordon Stewart è scomparso a inizio anno. Nel corso della sua esperienza imprenditoriale ha trasformato il volto del turismo ai Caraibi, aprendo tra i primi i voli charter e facendo conoscere la meta nel mondo.