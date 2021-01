Marriott svela i 6 Sheraton che verranno rinnovati

Sono passati 3 anni dall'annuncio e ora Marriott ha finalmente presentato i 6 nuovi Sheraton dislocati negli Usa, a Dubai, in Israele e in Cina. Un look totalmente rinfrescato destinato ad attirare nuovi ospiti e dunque incrementare i ricavi.

Queste strutture alberghiere rappresentano infatti un forte elemento di diversificazione all'interno del gruppo, il brand Sheraton si colloca come un full-service ed è, tra quelli del portfolio Marriott, il più diffuso a livello globale. Questo rinnovamento, secondo quanto dichiarano i vertici aziendali a skift.com, porterà a una maggiore efficienza e a un'ottimizzazione dei costi. Il primo hotel che ha beneficiato del restyling è stato lo Sheraton nel centro di Denver, in Colorado. L'obiettivo è superare le 40 ristrutturazioni entro la fine del 2022. G. G.