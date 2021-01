Federalberghi e Intesa San Paolo: arriva l'integrazione degli accordi

Federalberghi e Intesa Sanpaolo hanno definito un’integrazione agli accordi vigenti, ponendo a disposizione delle imprese associate ulteriori misure, a condizioni agevolate.

L’addendum all’accordo di collaborazione, si legge su Hotelmag, fa seguito a quello stipulato a maggio 2020, in cui, in piena emergenza Covid, vennero messi a disposizione i primi strumenti finalizzati alla gestione del circolante, per pagamenti urgenti ed esigenze di immediata liquidità, oltre alla sospensione dei finanziamenti a medio-lungo termine abbinate a una serie di soluzioni a supporto del settore, in un’ottica di ripresa e rilancio dell’economia.



A sottoscrivere il nuovo documento sono stati, per Intesa Sanpaolo, Anna Maria Roscio, responsabile direzione sales & marketing imprese, e Alessandro Massimo Nucara, direttore generale di Federalberghi.



“Il perdurare della situazione emergenziale – cita una nota congiunta -, provocata dall’epidemia da Covid-19, e i conseguenti provvedimenti emanati dalle Autorità per contenere il diffondersi del virus impattano inevitabilmente sulle attività economiche con particolare riferimento a quelle commerciali, che, già da tempo, ne stanno subendo le conseguenze”.