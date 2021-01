Accor apre a Pompei, Firenze e Roma: 58 gli opening nel mondo

Una pipeline da 58 aperture è quella presentata da Accor per il 2021. “Malgrado i ritardi e le chiusure temporanee che abbiamo sperimentato a causa della pandemia, abbiamo continuato a riscontrare uno slancio sostenuto in tutta la nostra pipeline di sviluppo e siamo ottimisti sul fatto che il lancio mondiale dei vaccini contro il Covid-19 porterà a una rinnovata voglia di viaggiare, accompagnata da una maggiore sicurezza personale e per tutta la popolazione mondiale" dice Agnes Roquefort, global chief development officer.

Il gruppo lancia una aggressiva campagna mondiale di aperture che riguarda tutti i marchi, da quelli luxury fino al livello budget.



In Italia saranno 3 le nuove aperture: a Pompei l’Habita 79 – MGallery, una grande villa del XIX secolo con vista panoramica sulle rovine, a Firenze il 25hours Hotel Piazza San Paolino e a Roma il Mama Shelter, la prima struttura con questo marchio a sbarcare in Italia.