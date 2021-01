Nasce Once in a Lifetime, affiliazione per soli 100 hotel di lusso al mondo

Si chiama Once in a Lifetime il nuovo progetto di affiliazione alberghiera lanciato da Didier e Olivia Le Calvez che ha l’obiettivo di riunire sotto un unico ‘cappello’ strutture alberghiere che siano ambasciatori della propria destinazione.

Operativo all’inizio del mese di gennaio, Once in a Lifetime prevede di affiliare solo 100 strutture nel mondo, che abbiano dimensioni contenute, che condividano valori estetici e artistici comuni e che, appunto, rappresentino appieno il mood della destinazione in cui sorgono.



Il programma di affliazione fornisce e garantisce il supporto gestionale e la competenza finanziaria, la chiave del successo e della redditività. Si tratta di un programma alternativo che pone l'eccellenza dell'esperienza alberghiera al centro della sua strategia. È stato appena nominato il sales and marketing director, ruolo che sarà ricoperto da Nicolas Zimmermann.



Il primo membro del nuovo gruppo di albergatori è Villa Clarisse & Spa, creata nel 2010 da Olivia Le Calvez sull'Ile de Ré in Francia, ma ad oggi il team ha individuato altri 15 possibili affiliati che verranno annunciati alla fine del primo trimestre 2021.