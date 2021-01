Le Maldive continuano a rappresentare un approdo sicuro e un spiraglio di luce in vista della possibile ripartenza del mercato italiano, non solo per i viaggi di nozze ma anche per chi vuole concedersi una pausa in assoluta sicurezza. E numerose sono le nuove aperture di resort programmate per il 2021.

Le prime aperture

Si comincia in marzo con il Cogiri Island Resort nell’atollo di Vaavu, un boutique island resort con 20 ville sull'acqua e 20 ville sulla spiaggia.

Si prosegue quindi con l’apertura del Ritz-Carlton Fari Islands e del Patina Maldives, entrambi parte dal progetto di sviluppo immobiliare di Fari Islands, che comprende tre resort di alto livello: il Ritz-Carlton Fari Islands previsto a maggio 2021, seguito dal Patina Maldives, primo resort del brand lifestyle di Capella Hotels Group e da un terzo resort, sempre a brand Capella Hotels Group, programmato per il 2022.



Il debutto di Capella Hotels

Il Ritz-Carlton Fari Islands offrirà 100 ville caratterizzate da un lusso minimalista e contemporaneo, e tutte con piscina privata.

Il Patina Maldives segnerà il debutto del brand di Capella Hotels Group, Patina. Qui gli ospiti potranno effettuare il check-in per una delle 90 ville con piscina privata, o per una delle 20 suite sulla spiaggia realizzate dall’architetto brasiliano Marcio Kogan, tutte con un design unico e moderno.



Novità a Lhaviyani

In autunno sarà invece la volta di Le Meridien Maldives Resort & Spa, sull’atollo di Lhaviyani, raggiungibile con un viaggio in idrovolante di 35 minuti dall'aeroporto internazionale di Velana. Circondato da una laguna naturale, nei suoi 9 ettari offrirà sei esperienze culinarie e non meno di 50 siti di immersione da esplorare per gli amanti del mare.



Le new entry di fine anno

Entro l’anno faranno infine il loro debutto alle Maldive tre catene alberghiere di lusso, che apriranno la loro prima struttura nella destinazione: The Chedi, Address Hotels e Avani.

The Chedi Kudavillingili, prima proprietà del gruppo Ghm alle Maldive, sorgerà su un'isola privata di 1 km all’interno dell’omonimo atollo di Kudavillingili. Il resort, situato a 25 minuti di motoscafo dall'aeroporto internazionale di Velana, offrirà 99 ville di cui 36 overwater e 63 sull'isola.



Il gruppo Address Hotels, che attualmente conta strutture negli Emirati Arabi Uniti e in Egitto, amplierà il proprio portfolio con l'apertura di Address Madivaru Maldives Resort & Spa che sarà distribuito su diverse isole e comprenderà una Spa Island, un'isola per gli sport acquatici, numerosi ristoranti e bar tra cui un ristorante galleggiante.



Nell’atollo di Baa, che ospita l’unica oasi naturale del Paese tutelata dall'Unesco come Riserva mondiale della biosfera, Avani Hotel & Resort inaugurerà l’Avani Fares Maldives. Grazie alla sua posizione unica nell’atollo e alla vicinanza al sito di immersione Ahivahfushi, il resort sarà la meta perfetta per gli appassionati di snorkeling e di immersioni subacquee.