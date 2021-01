I Caraibi sono pronti a tutto pur di salvare la stagione e si attrezzano per poter ospitare i turisti internazionali, nonostante le restrizioni si inaspriscano sempre di più.

Per far fronte, ad esempio, alle nuove regole sanitarie imposte dagli Stati Uniti - che dal 26 gennaio obbligheranno i loro cittadini a presentare il risultato negativo di un test per Covid-19 al loro rientro in patria - tutte le maggiori compagnie alberghiere presenti nell’area stanno investendo non solo nei test, ma anche in coperture assicurative per tutti i loro ospiti stranieri.



Sandals e Meliá

Oltre ai Sandals, già pronti per somministrare ai loro clienti i test gratuiti effettuati almeno 72 ore prima della partenza, i cui risultati saranno disponibili entro 24 ore, si è mossa anche Meliá. La catena alberghiera propone test gratuiti in tutti i suoi hotel messicani e della Repubblica Dominicana.



Il programma, spiega TravelMole, include strutture quali il Paradisus Playa Del Carmen, il Paradisus Cancun, il Paradisus Los Cabos, il ME Cabo, il Meliá Cozumel, il Meliá Puerto Vallarta, il The Grand Reserve at Paradisus Palma Real, il Paradisus Palma Real, il Meliá Caribe Beach Resort e il Meliá Punta Cana Beach Resort. Gli ospiti potranno prenotare il test al momento del check-in e la catena si sta attrezzando anche nel caso di richiesta di tampone molecolare.



"La salute e la sicurezza degli ospiti rimangono la nostra massima priorità - spiega Andre Gerondeau, Chief Operating Officer di Melia Hotels International - e vogliamo assicurarci di rendere questo un processo facile e senza interruzioni per i nostri ospiti".



La Riviera Maya

Nella zona di Cancun sono numerosissimi gli hotel che offrono test gratuiti. Tra questi i Posadas Resorts, tra cui The Grand Fiesta Americana e LiveAqua, l'Hard Rock Hotel e le numerose strutture dei brani di AMResort.



“La stragrande maggioranza degli alberghi - ha spiegato il presidente della Riviera Maya Hotel Association, Antonio Chaves Palomo - fornirà questi test gratuitamente: oltre a quelli di Cancun, anche le strutture di Puerto Morelos e Irla Mujeres hanno stretto un accordo con una catena di farmacia per ottenere i test necessari ai turisti per il rientro a casa dopo un viaggio internazionale”. L’associazione calcola che, degli oltre 400 hotel della Riviera Maya, circa l'80% ha accettato di fornire il test degli anticorpi gratuitamente.



La copertura assicurativa

Ma l’impegno dei gruppi alberghieri non si ferma ai test: sia Sandals che Meliá, infatti, offrono polizze assicurative gratuite ai loro ospiti che dovessero risultare positivi. La polizza di Meliá Hotels International è stata approntata in seguito a un accordo con Europ Assistance e include l'assistenza in caso di positività al Covid-19 durante il soggiorno.



Analoga la copertura assicurativa proposta da Sandals, che dispone di presidi infermieristici nei resort e fornisce ai clienti positivi al test qualsiasi trattamento medico necessario fino a 14 notti senza costi aggiuntivi.