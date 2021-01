Gold Medal: offerta europea con il brand Pure Luxury

Gold Medal ha aggiunto una serie di prodotti europei al brand Pure Luxury. L’intenzione è quella di selezionare il top dell’offerta Simply Luxury by Travel 2 portandola sotto l’ombrello di Luxury Europe.

Come segnalato da TTG Media, sotto Luxury Europe, Pure Luxury presenterà ora una gamma di prodotti alberghieri a cinque stelle di partner del calibro di Ikos, Jumeirah, Ritz-Carlton e Sani.

"Siamo lieti di portare i migliori elementi dell'offerta Simply Luxury sotto il marchio Pure Luxury e non vediamo l'ora di lavorare con i nostri agenti partner per aiutarli a vendere questo prodotto - ha affermato Kerry Gallagher, direttore marketing di Gold Medal -. Nelle prossime settimane pubblicheremo anche guide di supporto e contenuti sui social media".

Il lancio di Luxury Europe include una selezione di ‘Offerte di lusso in edizione limitata’, presenti anche in una nuova brochure parte dell'attività di promozione del brand.