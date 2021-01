Daniel Barr è il nuovo responsabile Italia di True Luxury Boutique Hotels

Daniel N. Barr è il nuovo volto italiano di True Luxury Boutique Hotels, società fondata a New York da Brian McCabe che si propone sul mercato italiano come motore di social media marketing.

Focalizzata esclusivamente sugli alberghi italiani di proprietà privata, True Luxury Boutique Hotels offre alle strutture un servizio di promozione sui social media, con campagne dal contenuto mirato ai potenziali clienti e mercati.



"La nostra filosofia è semplice ed efficace - spiega Barr -. In questi tempi così difficili, per aiutare il più possibile gli hoteliers proponiamo We Love Italy, gratuita per i primi 100 giorni e senza contratti a lungo termine né commissioni".



Con una lunga carriera nell'hotellerie, Barr ha diretto tra l'altro le attività operative e commerciali per l'apertura dell'hotel Palazzo Montemartini a Roma, Punta Tragara a Capri e Palazzo Manfredi a Roma, e per lo storico Grand Hotel Palazzo della Fonte a Fiuggi.



Oriana Davini