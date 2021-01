Musica d’ambiente in hotel: la Siae proroga i tempi di pagamento

La Siae, accogliendo le istanze di Federalberghi, ha disposto la proroga al 30 aprile del termine per il pagamento dei compensi relativi alla musica d’ambiente.

“In considerazione della grave situazione in cui versano le imprese del nostro settore – si legge nella circolare agli associati, firmata dal direttore generale Alessandro Nucara e riportata su HotelMag -, Federalberghi ha chiesto alla Siae di disporre una proroga del termine per il pagamento dei compensi per gli abbonamenti annuali per la musica d’ambiente, in scadenza il prossimo 28 febbraio. La Siae, accogliendo la nostra richiesta, ha disposto il differimento su tutto il territorio nazionale dei termini di pagamento degli abbonamenti”.



Attraverso un comunicato, la Società italiana degli autori ed editori informa, infatti, che “in considerazione del perdurare dello stato di emergenza sanitaria e dei relativi provvedimenti adottati dal Governo per il contrasto della pandemia, il termine per il rinnovo degli abbonamenti annuali per musica d’ambiente è stato prorogato al 30 aprile 2021”.



Federalberghi, inoltre, formulerà ulteriori proposte, con l’obiettivo di una revisione degli importi. “Detta proroga – aggiunge, quindi, la circolare – consentirà, tra l’altro, di disporre di maggiori elementi sia sull’evolversi della situazione emergenziale, sia sul contenuto dei provvedimenti governativi, in modo da poter adeguatamente valutare la possibilità di eventuali ulteriori iniziative a valere sugli importi per diritti d’autore dovuti per l’anno in corso”.