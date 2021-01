Meno camere tradizionali e più servizi ibridi, con diverse forme di ospitalità: potremmo riassumere con questa frase la nuova tendenza che sta prendendo piede nel mondo dell'ospitalità.

Le prossime aperture in programma in Italia - ma il discorso vale anche nel resto del mondo - riguarderanno sempre più formule miste, dove il soggiorno inteso semplicemente come una camera dove trascorrere la notte e, all'occorrenza, un ristorante per cena e colazione saranno concetti superati.

Vedremo invece spuntare nuovi spazi modulabili e flessibili, che vanno dal co-working alla cucina di design condivisa per i soggiorni lunghi, dal parrucchiere alla sala meeting per piccoli gruppi, dalla terrazza al bistrot, entrambi aperti alla vita di quartiere, fino a location attrezzate come... (continua nella digital edition)