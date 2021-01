Rosewood Hotels & Resorts apre a Roma in via Veneto nei locali dell’ex Bnl

Dopo la Toscana, Porto Cervo e Venezia, il marchio Rosewood sbarca a Roma. Sarà infatti Rosewood Hotels & Resorts a gestire il nuovo hotel upper level che nascerà in via Veneto, a Roma, nella ex sede della Bnl. Antirion, il fondo che si è aggiudicato la struttura, ha infatti assegnato al brand di lusso la gestione della struttura, che sarà la quarta in Italia a marchio Rosewood ed è prevista in apertura nel 2023.

Il Rosewood Roma si estenderà su un intero isolato e comprenderà tre edifici storici, ognuno dei quali è stato costruito agli inizi del 1900. Al centro del progetto, la reinterpretazione dell'ex sede centrale di Bnl, rendendo omaggio alle radici della proprietà come esempio di architettura italiana modernista e coniugando elementi architettonici tradizionali con arredi e dettagli moderni.



"Negli ultimi anni siamo stati impegnati nella ricerca di nuove opportunità per ampliare la nostra presenza europea e permettere al brand Rosewood di raggiungere nuove destinazioni del Continente - dice Sonia Cheng, amministratore delegato del gruppo Rosewood Hotel –. Roma è stata per molto tempo in cima alla lista delle destinazioni prioritarie in cui portare la bandiera del gruppo Rosewood”.



Al termine del progetto, l’hotel disporrà di 157 camere, tra cui 44 suite, e tre locali per la ristorazione, tra cui un bistrot italiano contemporaneo, un lobby bar con caffetteria e un rooftop bar con terrazza con vista sulla Città. Tra i servizi che verranno offerti un'esperienza sotterranea in moderne terme romane collocate all'interno del caveau originale della banca, e Sense, una spa in legno di palissandro situata sul tetto della struttura, dotata di quattro sale per trattamenti dedicati e una terrazza benessere con piscina a specchio e centro fitness. Gli spazi dedicati agli eventi comprenderanno tre sale riunioni e una grande sala di rappresentanza.



Il Gruppo Rosewood è attualmente presente in Europa con le strutture di Rosewood Londra e Hôtel de Crillon - A Rosewood Hotel a Parigi.