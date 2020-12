Bocca, Federalberghi: “Alberghi dimenticati dal decreto Natale”

“Il decreto Natale è stato a dir poco strabico”. Così in una nota il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, ribatte alle affermazioni del ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, sull’entità delle misure varate dal Governo a sostegno di turismo e cultura.

“Undici miliardi di euro è una cifra altisonante, ma purtroppo la realtà con cui ci misuriamo è fatta di ristori di importo irrisorio, di poche migliaia di euro per impresa – scrive Bocca -. Ci sono imprese che sono chiuse da dieci mesi ed hanno ricevuto un contributo a fondo perduto pari ad una piccola parte del fatturato di aprile”.



Secondo il presindente di Federalberghi il decreto “ha dimenticato totalmente le strutture ricettive e gli stabilimenti termali, che non possono nemmeno contare sul piccolo sollievo che può venire dalla vendita con asporto o dalla consegna a domicilio. Abbiamo apprezzato l’esonero IMU previsto dalla legge di bilancio, che speriamo che nessuno avesse mai seriamente pensato di riscuotere, ma non sappiamo dove reperire le risorse necessarie per pagare la Tari”.



In vista del decreto ristori quinquies, conclude il presindete, “chiediamo al Governo un confronto nel merito, per discutere di una politica di sostegno che consenta alle nostre imprese di sopravvivere. Chiediamo anche certezze per i comprensori sciistici, la meeting industry e gli stabilimenti termali, che hanno diritto di sapere come e quando potranno riprendere l’attività”.