Norvegia, aprirà nel 2020 l’hotel Svart, il primo albergo a energia positiva

Aprirà nel 2022 o nel 2023 e sarà il primo hotel al mondo a energia positiva. Si tratta dell’hotel Svart, una struttura a forma di anello che sarà realizzata nel comune norvegese di Meløy, appena sopra il circolo polare artico. E sarà in grado di autoprodurre più energia di quanta ne consumi.



Come si legge su Wired, il progetto completamente sostenibile porta la firma dello studio di architettura Snøhetta. L’edificio avrà un centinaio di camere, un laboratorio di formazione e una fattoria per produrre gli ingredienti utilizzati nei quattro ristoranti. Inoltre raccoglierà energia solare sufficiente non solo per il suo funzionamento, ma anche per la sua realizzazione. A.D.A.