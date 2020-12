Marriott cresce in Giappone, le nuove aperture e i progetti

Marriott International cresce in Giappone. Solo quest’anno sono sei i brand del gruppo che hanno fatto il loro debutto nel Paese del Sol Levante: AC Hotels by Marriott, Aloft Hotels, Edition, JW Marriott, Fairfield by Marriott e Ritz -Carlton Reserve. Con queste aggiunte e altre aperture durante tutto l’arco dell'anno il gruppo terminerà il 2020 con un totale di 63 strutture.

"Con i suoi meravigliosi contrasti tra modernità e tradizioni, città futuristiche e paesaggi rurali mozzafiato, il Giappone è sempre stato un mercato importante per Marriott International - sostiene a TravelDailyNews.asia Rajeev Menon, presidente Marriott International Asia-Pacific -. Il rafforzamento del nostro portfolio offrirà ai viaggiatori una scelta più ampia”.



Tra le new entry The Tokyo Edition, Toranomon, un luxury lifestyle hotel, e il JW Marriott Hotel Nara, l'800esima struttura di Marriott International nell'Asia-Pacifico e primo hotel di lusso internazionale nella città di Nara.



La presenza di Marriott International in Giappone è destinata a espandersi ulteriormente nei prossimi anni con oltre 30 hotel in fase di sviluppo. Tra i progetti il tanto atteso debutto di The Bulgari Tokyo e altri hotel Fairfield by Marriott Michi-no-eki in tutto il Paese.