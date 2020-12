Benessere e lusso in Thailandia, arriva l'eco-resort di The Pavillion

La Thailandia avrà presto un nuovo eco-resort di lusso. La new entry, l’Anana Krabi Ecological Resort, fa parte del gruppo The Pavilions Hotels & Resorts, sorge sulla costa sud-occidentale della famosa baia di Phang-Nga e accoglierà i suoi primi ospiti già dal prossimo febbraio.

Acque vulcaniche e prodotti a km zero

Circondata dalle famose scogliere calcaree di Krabi e dalla vegetazione, la struttura avrà una piscina di 35 metri la cui acqua proviene dalle vicine montagne vulcaniche e fornirà prodotti a chilometro zero al ristorante, al bar e alla scuola di cucina vegana. Garantirà anche escursioni uniche come la long-tail boat a energia solare per scoprire, nel fiume di mangrovie, un centro yoga e benessere e un centro fitness, padiglioni yoga, sauna e bagni turchi, con cinque sale per trattamenti termali tra cui una stanza dedicata al sale dell’Himalaya. Quattro le tipologie di camere, a partire da 32 metri quadrati, tutte dotate di balcone privato, tv Lcd da 43 pollici, minibar gratuito e macchine per caffè espresso. Sono inoltre disponibili spa e suite familiari con un soggiorno spazioso fino a 55 metri quadrati.



Un'esperienza sostenibile

“Espandiamo ulteriormente il focus ecologico del nostro marchio, sviluppando il progetto iniziato con The Pavilions Himalayas e Mongolia - spiega Gordon Oldham, fondatore e proprietario di The Pavilions Hotels & Resorts -. The Pavilions Anana Krabi è in piena sintonia con la nostra missione e filosofia e si aggiungerà alla nostra offerta globale di esperienze per il viaggiatore esigente".



The Pavilions Hotels & Resorts conta su un totale di nove hotel e resort in tutta Asia e in Europa, di sua proprietà diretta o in gestione, con altre cinque strutture attualmente in cantiere: due in Europa e tre in Asia.



"Prevediamo che dal 2021 gli ospiti cercheranno un'esperienza sostenibile e orientata al benessere per le loro vacanze, e siamo lieti di aggiungere un altro luogo in cui possano sperimentare l'inaspettato" conclude Oldham.