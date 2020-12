La conquista cinese di Hilton: mille hotel entro il 2025

Hilton guarda a Oriente: il gruppo americano di hotellerie ha infatti annunciato di voler arrivare ad aprire e gestire mille hotel in Cina entro il 2025.

In portfolio al momento ci sono già 300 strutture, alle quali si aggiunge la recente apertura di Waldorf Astoria Xiamen, il quarto hotel del brand di lusso nella zona e il sesto nell'Asia del Pacifico, con 245 camere e suite.



Per il Gruppo Hilton, spiega eTurboNews, la Cina è il secondo mercato globale e rappresenta un pilastro fondamentale nella strategia di crescita della catena per i prossimi anni.



In pipeline, per i prossimi anni, c'è l'apertura di altri 17 hotel nei tre marchi di lusso del Gruppo nell'area dell'Asia Pacifico. O. D.