Scorte alimentari inutilizzate per le persone in difficoltà: la mossa di Federalberghi Savona

Derrate alimentari in dono alle persone in difficoltà. È l’iniziativa contro lo spreco, lanciata da Federalberghi Savona, che, in collaborazione con il Banco Alimentare della Liguria, ha deciso di destinare alle famiglie bisognose le scorte in scadenza stipate nei magazzini degli alberghi chiusi in questo periodo per le disposizioni ministeriali anti-Covid.

“La pandemia ha causato una grave crisi economica che sta colpendo migliaia di cittadini – spiega Laura Pagliari, vicepresidente di Federalberghi Savona, a Il Secolo XIX -. Sono molte le famiglia che, improvvisamente, si sono trovate in difficoltà economica e sociale. La nostra associazione ha deciso di fare la sua parte proponendo ai propri associati di mettere a disposizione i prodotti alimentari non utilizzati nella stagione conclusa, per destinarli a chi ne ha bisogno. Sono molteplici i benefici di questa iniziativa: i prodotti non vengono sprecati e, donando le eccellenze, gli alberghi restituiscono un valore economico. Inoltre, c’è un beneficio ambientale, in quanto il recupero degli alimenti ancora commestibili impedisce che diventino rifiuti”.



Per aderire alla donazione, si legge su Hotelmag, gli alberghi potranno inviare una mail a un indirizzo che verrà reso noto a breve, in cui indicare – come precisa l’articolo sul Secolo XIX – la quantità delle scorte in giacenza e con scadenza precedente alla primavera 2021.