Ami Assistance tutela i clienti di aeroporti e strutture ricettive

È riservato alle società aeroportuali e alle strutture ricettive il nuovo servizio di Ami Assistance: ‘Covid-19: Stay Safe’.

Il prodotto consente loro, in caso di rilevazione di una temperatura superiore a 37,5°, di offrire ai clienti un’assistenza immediata attraverso uno screening in videoconferenza con un medico della Centrale Operativa di Ami Assistance, attiva 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, in modo da determinare l’effettivo rischio di infezione da Covid-19.

“Da un lato - spiega Gualtiero Ventura, presidente di Ami Assistance (nella foto) - vogliamo tutelare i singoli viaggiatori, dall’altro ci proponiamo di supportare gli operatori, che si troverebbero nella difficile situazione di dover garantire al cliente il soggiorno per il periodo della quarantena, generando un problema logistico sulle successive prenotazioni e mettendo a rischio di contagio sia lo staff che gli altri ospiti”.



Se infatti la valutazione del medico confermata la diagnosi, passeggeri e clienti hanno la possibilità di beneficiare di una serie di prestazioni quali pick-up e trasporto in una struttura convenzionata, soggiorno e vitto per i successivi 14 giorni a carico della società, rimborso delle spese mediche per accertamenti diagnostici, accompagnamento extra ospedaliero per gli accertamenti, oltre a contare sul servizio Doc 24 Back on Track durante il periodo della quarantena.