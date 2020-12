Riu aprirà a Londra un hotel da 450 camere

Riu arriva a Londra con una struttura da 450 camere. Ognuna di queste prevede un investimento di 750mila euro. L'inizio dei lavori è previsto per fine dicembre o inizio gennaio.

La posizione del nuovo hotel è strategica. La compagnia ha infatti scelto un edificio a pochi metri da Victoria Station, una delle zone più quotate della capitale britannica. L'albergo dovrebbe essere pronto in un paio d'anni, una scelta importante quella di sbarcare nel Regno Unito in quanto, come riporta desarrollohotelero.com, per il ceo Luis Riu, oltre a essere un mercato che funziona bene, se il turismo dovesse subire un crollo, questa struttura è comunque convertibile in appartamenti. Altri ancora sono i progetti in cantiere, con aperture a Toronto, San Francisco e un bis a New York.



Gaia Guarino