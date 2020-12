Staycation natalizia, l’idea regalo di DayBreakHotels

Una vacanza nell’hotel preferito della propria città, con la formula della camera di albergo da vivere nelle ore diurne. Arriva in versione natalizia la Staycation di DayBreakHotels.com, la startup che vende stanze e servizi di lusso a ore. “Già prima della pandemia - spiega il ceo Simon Botto (nella foto) - gli alberghi avevano delle camere invendute e servizi di altissimo livello che non venivano utilizzati. Ora, con lo stop forzato a turismo e viaggi di lavoro, grazie alla formula ‘hotel da vivere di giorno’ aiutiamo da un lato i clienti a regalarsi delle brevi vacanze e dall'altro il settore alberghiero, che è in grande difficoltà, ad avere prenotazioni e clienti nuovi”.

"Una pausa da regalare e regalarsi"

La Staycation può essere regalata a Natale o utilizzata come momento da vivere in famiglia anche a Capodanno. Prenotando una stanza, infatti, è possibile festeggiare l'ultimo giorno dell'anno con una cena in camera, nel pieno rispetto delle nuove regole.



Le strutture affiliate a DayBreakHotwls.com sono 5mila, di cui oltre 2.500 nel nostro Paese; si tratta per lo più di 4 e 5 stelle, anche se non mancano gli appartamenti di lusso. “Ci piace pensare alla nostra proposta di Staycation come un piccolo passo verso la normalità - dice ancora Botto -; abbiamo tutti bisogno di una pausa rigenerante, l’importante è farlo in totale sicurezza, in strutture adeguate”.