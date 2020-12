Gruppo Una, Mice al centro dei protocolli sicurezza

Gruppo Una rinnova le misure operative, lanciando la versione aggiornata del protocollo Unasafe 2.0 e la promozione Flex&Safe dedicata al settore Mice.

Oltre alle tre aree di intervento identificate, che focalizzano l’attenzione su pulizia e implementazione dei presidi medico sanitari, garanzia di distanziamento fisico e sociale e pratiche comportamentali e di sicurezza all’interno di tutti gli hotel e resort del portfolio, il gruppo, riporta HotelMag, pone ora una particolare attenzione sulle misure rivolte a meeting e attività congressuali.



Diversi sono i servizi pensati appositamente per gli spazi dedicati agli eventi, allestiti secondo nuovi set up, conformi alle misure di distanziamento. Ecco i principali: water station con bottigliette monouso; servizio guardaroba dove indumenti e oggetti personali vengono riposti in appositi contenitori; dispenser igienizzanti presenti in entrata e uscita dalle sale meeting, in aggiunta alle attrezzature di sanificazione dei dispositivi a disposizione dei relatori; wi-fi potenziato per garantire sempre una connessione all’apice delle performance per tutti i partecipanti in presenza, per eventi digitali o ibridi.



Le necessità legate alla sicurezza sono state considerate sia da un punto di vista sanitario, sia organizzativo: da qui nasce la promozione Flex&Safe, grazie a cui è possibile pianificare e gestire meeting ed eventi negli hotel e resort Gruppo Una con modalità di cancellazione più agevolate e in totale sicurezza.