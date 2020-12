Six Senses approda ai Caraibi: resort La Sagesse a Grenada

Aprirà nel 2022 il resort La Sagesse, che segnerà l’esordio di Six Senses ai Caraibi. Posizionato su un area di 38 acri a Sud di Grenada, il resort porterà il lusso del brand in una nuova area per cavalcare l’onda della ripresa.

Six Senses La Sagesse avrà 56 camere, sette ville da una camera e 5 da 2, oltre a un numero per ora imprecisato di residenze da 3-4 camere. Tra le particolarità del nuovo resort l’Experience Center, dove i clienti potranno prenotare diverse attività, dai trattamenti spa alle escursioni passando per gli sport acquatici.



Per quanto riguarda l’offerta gastronomica, questa sarà incentrata sulla cucina creola di alto livello. Ma oltre alla cucina gran parte dell’offerta di Six Senses a Grenada sarà basata sulle tradizioni e gli usi locali.