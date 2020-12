Smy Hotels, ecco i piani per il mercato italiano

Fari puntati sull'Italia per Smy Hotels. Dopo un'estate in cui le strutture della Penisola hanno registrato le performance "più alte in termini di occupazione", la catena spagnola partecipata da Logitravel ha appena annunciato una new entry in Sardegna: lo Smy Sighientu Thalasso & Spa, un quattro stelle a Quartu Sant'Elena.

"Nel 2019 - ha sottolineato il chief commercial and marketing officer Serjo Juan Lozano nel corso di una conferenza stampa online - abbiamo fatturato 20 milioni di euro, di cui 4,5 provenienti solo dalle strutture italiane. Siamo in Spagna, Grecia, Tunisia, con una presenza capillare in tutta Italia dove abbiamo appena aggiunto un albergo in Sardegna che si trova di fronte al Golfo degli Angeli".



Ma questo è solo l'inizio di una strategia di espansione più ampia che, come ha anticipato il ceo Smy Hotels Italia, Roberto Tedesco, si concentrerà proprio sul nostro Paese. "Abbiamo due trattative alle fasi finali per una struttura al mare e una in montagna che di qui a breve ci permetteranno di arrivare a 8 hotel italiani e a un totale di circa 800 camere. Sul lungo termine - ha aggiunto Tedesco - non so come la pandemia potrà condizionare l'accelerazione, ma ci stiamo attrezzando per una forte crescita". A. D. A.