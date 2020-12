Dalla Cina alle Maldive a Mauritius: il 2021 di LUX* Resorts & Hotels

Nuove aperture, ristrutturazioni e offerte per soggiorni prolungati alle Maldive che coniugano smart working e relax: così LUX* Resorts&Hotels si prepara alla ripresa del turismo nel 2021.

"Abbiamo lanciato una very long stay offer per chi sceglie di soggiornare almeno 30 notti consecutive nel nostro Lux* South Ari Atoll Resort & Villas - spiga Denise Cattaneo, head of sales and marketing per l'Italia della catena di lusso -: oltre al 50% di sconto su soggiorno e trattamento sono inclusi lavanderia illimitata, room service, trattamenti spa e due ore di spazio meeting al giorno per conference call".



Dopo l'apertura in questi giorni di LUX* Tea Horse Road Stone Town, boutique hotel di sei camere nello Yunnan, in Cina, a gennaio sarà la volta di LUX* Chongzuo China, resort cinque stelle lusso con 50 suite e sei ville nella città cinese vicina al confine con il Vietnam. "Stiamo rifacendo il make up a LUX* Le Morne Resort a Mauritius, per essere pronti a riaprire da gennaio 2021". O. D.