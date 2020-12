Escarrer, Meliá: ‘Maggiori difficoltà per le strutture che dipendono dai t.o.’

Gabriel Escarrer (nella foto), leader nel comparto alberghiero e ceo di Meliá, in un'intervista a Desarrollo in occasione del suo lancio riportata da Preferente, spiega che “Molti hotel dipendono troppo dai tour operator. Chi non ha investito sui propri marchi e sulla digitalizzazione potrebbe trovarsi in grandi difficoltà, visto il problema strutturale risiede nella futura redistribuzione dei letti in hotel”.

Il ruolo delle banche

Escarrer ha spiegato che le banche hanno sostenuto le catene alberghiere nell'attuale congiuntura economica, ma avverte che le istituzioni finanziarie stanno diventando molto selettive. Sul futuro, “C'è un problema temporaneo che è Covid – spiega Escarrer - , ma c'è un problema strutturale che è la futura distribuzione dei letti d'albergo. E in questa distribuzione è chiaro che l'intermediazione deve reinventarsi. Abbiamo già assistito alla caduta di Thomas Cook e all'aiuto del governo tedesco concesso a Tui, insieme a un'ondata di 8mila licenziamenti. Gli hotel che dipendono molto dall'attività del tour operator, che non hanno investito nei loro marchi e nella digitalizzazione, possono passare dei brutti momenti. Le banche hanno fornito a Meliá liquidità per oltre 700 milioni nel primo trimestre senza alcun tipo di ipoteca, ma è chiaro che gli istituti di credito di muovono con prudenza. La situazione è stata sostenuta dalle istituzioni finanziarie poiché il settore alberghiero, storicamente, è resiliente di fronte alle crisi. Inoltre, all'inizio dell'attuale crisi, la maggior parte delle catene alberghiere aveva un saldo senza troppi debiti”.



Il mercato è in fermento e Melià non esclude nuove acquisizioni. “Numerose piccole catene e hotel indipendenti avranno bisogno della capacità finanziaria, della distribuzione, della clientela, dei marchi, dei sistemi propri delle grandi catene, che costituiscono un approdo sicuro nei momenti di difficoltà. Sono convinto che tra pochi mesi ci saranno buone notizie nel settore, che porteranno a una maggiore stabilità”.