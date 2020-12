Le Méridien Piccadilly diventerà The Dilly, hotel indipendente dal fascino antico

All'inizio del 2021, Le Méridien Piccadilly diventerà The Dilly, un hotel di proprietà e gestione indipendente.

Lo storico hotel risale al 1908 e la trasformazione nei prossimi mesi e anni vedrà The Dilly porre in primo piano posizione e stile tipicamente londinese.

Come segnalato da Travel Daily News, il direttore generale del Dilly Hotel, James Olivier, ha spiegato: "Quando ci si chiede cosa renda un luogo il luogo ideale per viaggi d’affari o di piacere, immediatamente si pensa al centro di Londra, Piccadilly Circus, individuato come punto d'incontro conosciuto in tutto il mondo. Il nome stesso dell’hotel è ispirato al nostro indirizzo nel centro di Londra a Piccadilly, perché We Are London".



Il Dilly ha un passato unico: faceva parte del patrimonio dell’Edwardian society londinese e ha abbracciato tutto il XX secolo. "In qualità di hotel indipendente, siamo in grado di dare nuova vita a questo edificio storico, celebrarne il passato, preservarne il romanticismo e raccontare le sue storie per offrire una vera esperienza londinese a ogni ospite”.



I proprietari della struttura, Archer Hotel Capital, hanno deciso di gestire The Dilly come un hotel indipendente alla scadenza del contratto di gestione con Marriott International. Axiom Hospitality gestirà The Dilly per conto di Archer. Guy Pasley-Tyler, director portfolio and fund management presso Archer Hotel Capital, ha aggiunto: “Questo è il primo hotel del portfolio Archer ad essere gestito in modo indipendente. La transizione e il rebranding di The Dilly saranno il nostro principale obiettivo, che comporterà un lavoro di restyling con un nuovo design esterno all'ingresso dell'hotel e la ristrutturazione della hall, oltre alla riprogettazione delle camere già in corso".



Alex Pritchard, direttore di Axiom Hospitality, ha spiegato: “Crediamo che The Dilly abbia il potenziale per vedere Piccadilly com'era una volta. Ci sono oltre un milione di piccole imprese fornitrici in tutta Londra e vogliamo trovare quelle che possano dare a The Dilly un'atmosfera davvero speciale, che si tratti di fiori, servizi per gli ospiti, cibo o bevande in perfetto stile londinese”.