Piemonte, una guida online per le strutture ricettive per disabili

Arriverà a giugno 2021 la prima guida online di strutture ricettive per persone disabili della Regione Piemonte. Un'attenzione dovuta, così è stata definita da Vittoria Poggio, assessore regionale al Turismo.

Un'iniziativa che coinvolge anche i consorzi turistici e le associazioni di categoria e che mira a creare un'informativa dettagliata in cui gli operatori potranno indicare le caratteristiche fondamentali delle proprie strutture.



Il progetto interessa gli hotel ma anche i B&B, le case vacanza, gli agriturismi e i campeggi. Come riporta atnews.it, questa operazione vuole essere un aiuto per i viaggiatori con esigenze particolari affinché non si ritrovino davanti a spiacevoli sorprese. Un mercato turistico che si evolve e diventa sempre più accessibile e senza barriere. G. G.