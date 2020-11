BWH Hotel Group: new entry a Monfalcone per il brand Signature Collection

È già prenotabile sul sito del network BWH il BW Signature Collection Europalace Hotel, la new entry Best Western di Monfalcone, in provincia di Gorizia. La struttura di 40 camere, che dista in auto meno di 10 minuti dall’Aeroporto Friuli Venezia Giulia e circa 30 minuti dal centro di Trieste, è in un edificio storico degli anni ’20, che è stato oggetto di un attento restauro con la supervisione delle Belle Arti.

Per la ripartenza di meeting e riunioni l’albergo dispone di una sala conferenze con luce naturale fino a 90 posti ridotti a 40 in linea con la normativa sui distanziamenti, oltre a un temporary office e spazi coworking per accogliere fino a 5 persone.



Il Bar Bistrot, all’interno della struttura, è attivo tutti i giorni e gli ospiti possono anche usufruire del room service.

La sanificazione di camere e spazi comuni avviene anche tramite l’utilizzo di un collaudato sistema a base di ozono.

L’hotel dispone di una palestra attrezzata Technogym accessibile 24/24h, di un parcheggio privato gratuito e, da quest’anno, anche di un servizio di noleggio biciclette.